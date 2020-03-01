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مؤشر سوق الأسهم السعودية ينحدر لمستوى 7321.52 نقطة مع بداية التعاملات

الأحد 01/مارس/2020 - 11:06 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 4.02% خاسرا 306.82 نقطة ليصل إلى مستوى 7321.52 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.71% خاسرا 204.55 نقطة ليصل إلى مستوى 7342.16 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق السعودية علي عدد، 60.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت سهم وحيد، فيما تراجعت 190 شركة.

 
وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية، وجاء على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.94%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.88%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.47%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.31%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.08%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.96%، ثم قطاع  إنتاج الأغذية بنسبة 3.84%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.45%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%.

 
وجاء سهم "الإنماء طوكيو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بسوق الأسهم السعودية  بنمو نسبته 3.91%،  فيما جاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.99%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 9.96%، ثم جبل عمر بنسبة 8.68%. 
 
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