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لاعب وحيد ينقذ زيدان في الكلاسيكو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
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يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق برشلونة مساء اليوم على ملعب البرنابيو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

واشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيدخل لقاء اليوم بقيادة زين الدين زيدان وليس أمامه سوي تحقيق الانتصار على برشلونة لاستعادة التوازن بعد الخسارة السابقة من مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.

واكدت الصحيفة على أن كريم بنزيمة يعد واحد من اللاعبين داخل الملعب الذين سيعول عليهم بقوة زيدان في الفوز على برشلونة كونه من أبرز العناصر الأساسية والهامة داخل الملكي.

واضافت الصحيفة، أن بنزيمة إذا كان في يومه مع ريال مدريد أمام برشلونة سيعطي الملكي دفعة قوية في الهجوم كما أنه لديه رغبة في إنهاء سلسلة الجفاف التهديفي.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان ينوي الاعتماد غدا على توني كروس في التشكيلة الاساسية وهو أيضا عنصر فعال في وسط الملعب.

وكتبت الصحيفة: توني كروس ، مركز كل العيون في آخر تدريب قبل الكلاسيكو ..كل الأضواء كانت على توني كروس في آخر تدريب لريال مدريد قبل الكلاسيكو  الاختفاء المفاجئ للألماني ضد مانشستر سيتي جعله بطل الرواية قبل مواجهة برشلونة

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