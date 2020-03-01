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برشلونة الأكثر فوزا على ريال مدريد في الكلاسيكو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:04 ص
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برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
الفجر الرياضي
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تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.


ويتصدر برشلونة جدول ترتيب البطولة حتى الآن برصيد 55 نقطة، في المقابل يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

وتحمل هذه الموقعة رقم 244 بين الفريقين في جميع البطولات المحلية والقارية، وخلال 243 مباراة سابقة فاز ريال مدريد في 95 مقابل انتصار برشلونة في 96 بينما انتهت 52 مباراة بينهما بالتعادل.


ولعب الفريقان في الدوري الإسباني 179 مباراة، فاز ريال مدريد في 72 وفاز برشلونة في 72 مباراة أيضًا، وحسم التعادل 35 مباراة أخرى، أحرز المرينجي 286 هدفًا مقابل 288 هدفًا أحرزها البلوجرانا.


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