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حريق هائل داخل أحد المحلات في البدرشين

الأحد 01/مارس/2020 - 10:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شب حريق هائل داخل أحد المحلات بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وجاري السيطرة عليه قبل وقوع أي خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحلات بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

على الفور دفع مدير الحماية المدنية في الجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وجاري السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، لمعرفة أسباب الحريق.
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حريق بوابة الفجر المحلات التجارية الفجر الجيزة البدرشين

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