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التعليم العالي: لا مصلحة لأحد بإخفاء وجود أي إصابات بكورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 10:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور عادل عبدالغفار، متحدث وزارة التعليم العالي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات منذ انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي لمتابعة الوضع، مؤكدا أن كل المستشفيات الجامعية مستعدة لاستقبال أي حالات.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن هناك ندوات توعوية في كل الجامعات بطبيعة الفيروس، فضلا عن وجود وحدات الترصد والتي تتعامل مع أي حالة مشتبه بها بمنتهى الجدية.

وأضاف، أن الدولة ليست في حاجة أن تقوم بالتعتيم على أي وقائع، مؤكدا أنه ليس من المصلحة إخفاء أي وجود أي إصابات بالكورونا في مصر، وليس هناك إخفاء لأي معلومات.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر التعليم العالي

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