Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجسر العربي" تحقق أرباحا بـ5.3 مليون دولار.. ووزير النقل يشيد

الأحد 01/مارس/2020 - 10:03 ص
Advertisements
الوزير
الوزير
كرستينا عياد
Advertisements
ترأس وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم الأحد الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة.

وجاء ذلك بحضور وزير النقل الأردني، المهندس خالد سيف، وممثل الجانب العراقي الكابتن كاظم هاشم، نيابة عن وزير النقل العراقي، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة. 

واستعرض الوزراء الميزانية العمومية ونتائج أعمال الشركة في الفترة من 1 يناير 2019. حتى 31 ديسمبر 2019 حيث حققت الشركة أرباحا قدرها 5.306 مليون دولار خلال هذه الفترة، مقابل 4.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة بتوزيع ٤.٥ مليون دولار من الأرباح على الدول الثلاث. 

وأوضحت إدارة الشركة، أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات أدت إلى هذه النتائج.

ونوهت بان تلك الإجراءات شملت تأجير الباخرة عمان إلى السوق الأوروبي وتعديل وتوحيد أسعار الشحن بالاتجاهين وتنامي حركة الشحن على خط العقبة – نويبع بين الدول العربي وتطوير منظومة الحاسوب في الشركة،وادخال خدمة نقل طرود الاسماك بالشاحنات المبردة وكذلك الاستغلال الأمثل للسيولة المالية للشركة. 

ولفتت إلى نجاحها في تنفيذ موسم الحج للعام 1440 هجري وتطبيق مشروع النافذة الوطنية الواحدة وكذلك خدمة النقل السياحي المميز وتفعيل النشاط الدعائي والإعلاني وتطوير وتحديث إجراءات تمام القوائم. 

واتفق الوزراء على ضرورة أن يشهد عام 2020 المحافظة على الحصة السوقية للشركة على خط العقبة نويبع وزيادتها، وإطلاق مشروع الحجز الإلكتروني من خلال تطبيق خاص بالشركة على الهواتف المحمولة وزيادة النشاط الكمي لعام 2020 بنسبة 10%. 

كما اتفقوا على وزيادة الجانب الدعائي بالشركة والاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للراكب، واستغلال الحالة الفنية الممتازة لأسطول الشركة وعرض الوحدات البحرية التي تزيد عن حاجة العمل في الخط البحري نويبع العقبة للتأجير. 

وأردفت أن ذلك من خلال التواصل الدائم مع الأسواق العالمية وفي منطقة البحر الأحمر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة فيما بين أسبانيا والمغرب، حيث تفوق أعداد الركاب على هذا الخط ثلاثة ملايين راكب، وضرورة تنمية الموارد البشرية بالشركة من خلال تطوير أداء العاملين في مختلف الإدارات عن طريق تدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى الإنتاجية وذلك ومن خلال خطة تدريبية سنوية بالتعاون مع المعاهد العالمية والمعاهد ومراكز التدريب في الأردن ومصر. 

واستكمل الوزير أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدًا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الأسيوية الأفريقية.

ومن ناحيته، أشاد وزير النقل الأردني، بجهود وزير النقل المصري في دعم الشركة وبالتعاون بين الدول الثلاث لتحقيق الشركه لأهدافها القومية وأنها نموذجا ناجحا للتعاون العربي، وأشاد بمجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية والعاملين وركز على ضرورة تبني رؤية جديدة لمواجهة التحديات والمعوقات.
"الجسر العربي" تحقق أرباحا بـ5.3 مليون دولار.. ووزير النقل يشيد
"الجسر العربي" تحقق أرباحا بـ5.3 مليون دولار.. ووزير النقل يشيد
"الجسر العربي" تحقق أرباحا بـ5.3 مليون دولار.. ووزير النقل يشيد
"الجسر العربي" تحقق أرباحا بـ5.3 مليون دولار.. ووزير النقل يشيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير النقل

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ ساعة

تصريحات مثيرة للجدل من مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار صادم من الأهلي لكهربا قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ 41 دقيقة

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 11 ساعة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

شبورة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النقل يترأس الجمعية العمومية غير العادية لـ"الجسر العربي"

%90 زيادة فى أرباح الجسر العربى للملاحة في النصف الأول من 2018

"الصعوب" رئيسا لمجلس إدارة الجسر العربي بالعاصمة الأردنية عمان

3 ملايين و600 ألف دولار فائض ربح الجسر العربي خلال 9 أشهر

وزيرا النقل المصري والأردني يراجعان استعدادات موسم الحج القادم

انعقاد الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:22 ص

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

09:43 ص

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

03:36 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

06:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status