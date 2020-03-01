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خوفا من الكورونا.. جورج وسوف يمنع التقبيل فء عزاء والدته

الأحد 01/مارس/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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نشر الإعلامي نيشان، صورتين عبر حسابه الرسمي على تويتر من خلال تقديمه واجب العزاء بوالدة سلطان الطرب جورج وسوف.

وكشف "نيشان" من خلال تغريدته هذه أن جورج وسوف قد طلب من المعزين عدم التقبيل وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت في إحدى الصورتين ورقة وضعت على الباب كتب عليها: "عذراً، حفاظاً على سلامة الجميع، يرجى عدم التقبيل، التوقيع: كورونا".

وعلق نيشان على الصورتين بالقول: "رحم الله أمّ أبو وديع".


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