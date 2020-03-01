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ما حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام؟.. الإفتاء تجيب

الأحد 01/مارس/2020 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
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ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مفاداه "ما حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام.. واجتماع الناس لسماع تلاوة القرآن الكريم؟"، وأجابت على النحو التالي

أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه يستحب تعزية أهل الميت؛ لأنهم يكونون في أمسِّ الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول، وبإعداد الطعام لهم، وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته.

واستشهدت لجنة الفتوى بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وعد المعزِّي بثوابٍ عظيمٍ، وقال في حديثه "مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" رواه الترمذي وابن ماجه.

وعبر الصفحة الرسمية للدار بالفيسبوك، أشارت إلى أن إقامة المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جرى بها العُرف بما لا يخالف الشرع الشريف، بل هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعي بتعزية المصاب.

وأكدت الإفتاء أنه إذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت والدور فلا بأس من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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