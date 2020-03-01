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مسلحون يغتالون عقيدًا في الشرطة العراقية

الأحد 01/مارس/2020 - 09:53 ص
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مسلحون
مسلحون
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قتل ضابط برتبة عقيد ينتسب لوزارة الداخلية العراقية، بهجوم مسلح شمال شرق محافظة ديالى، وفقًا لموقع قناة السومرية.

 

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن المسلحين فتحوا نار أسلحتهم تجاه ضابط برتبة عقيد ينتسب إلى حماية المنشآت في وزارة الداخلية، أثناء مروره قرب قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مقتله في الحال.

 

وبحسب المصادر الأمنية العراقية، فرضت قوة أمنية، طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرًا إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".

 

ويشهد العراق، عمليات اختطاف، واعتقال، وقتل، ومحاولات اغتيال، منذ اندلاع التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي.

 

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