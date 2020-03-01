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تجاوز عدد مصابي كورونا في اليابان 940 حالة ووفاة 12

الأحد 01/مارس/2020 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة اليابانية والسلطات المحلية أن العدد الحالي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد قد بلغ 947، وبلغ عدد حالات الوفاة 12، حسبما قالت هيئة الإذاعة اليابانية.

معظم المصابين، 705، هم ركاب وطاقم سفينة سفينة دايموند برنسيس و14 آخرون من بين الذين تم إجلاؤهم من الصين عبر رحلات الطيران العارض، وآخر 228 شخصًا ممن أُصيبوا بالعدوى في اليابان أو بالسياح اليابانيين الذين عادوا من الصين، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ألغت اليابان بالفعل فعاليات عامة وستغلق معظم مدارسها اعتبارًا من يوم الاثنين. لن تعقد طوكيو وأوساكا أحداث مشاهدة أزهار الكرز التقليدية. ديزني لاند وغيرها من المتنزهات مغلقة من السبت إلى منتصف مارس.

على نطاق عالمي، حتى الآن، تسبب مرض فيروس كورونا في إصابة أكثر من 85000 شخص، منهم 2900 ماتوا وتعافى ما يقرب من 40،000. وقد انتشر بالفعل إلى 50 دولة أخرى في جميع أنحاء العالم.
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