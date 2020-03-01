تجاوز عدد مصابي كورونا في اليابان 940 حالة ووفاة 12

أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة اليابانية والسلطات المحلية أن العدد الحالي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد قد بلغ 947، وبلغ عدد حالات الوفاة 12، حسبما قالت هيئة الإذاعة اليابانية.

أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة اليابانية والسلطات المحلية أن العدد الحالي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد قد بلغ 947، وبلغ عدد حالات الوفاة 12، حسبما قالت هيئة الإذاعة اليابانية.