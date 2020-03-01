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المهاجرون يتوجهون إلى اليونان بعدما فتحت تركيا أبوابها

الأحد 01/مارس/2020 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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تدفق المهاجرون عبر الحدود النفاذية إلى اليونان من تركيا، اليوم الأحد، بينما تجمع الآلاف على الحدود مع البلاد بحثًا عن الدخول بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على حركتهم.

وأعلن شاهد عيان من رويترز إنه في البداية، توجه عشرات الأشخاص من ثلاثة قوارب صغيرة إلى جزيرة ليسبوس في بحر إيجة إلى الشمال، وخاضت المجموعات عبر نهر في كاستستانس على الحدود المشتركة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان هناك توتر في كاستانيز يوم السبت بعد أن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لصد مئات المهاجرين على الجانب التركي مطالبين بالوصول إلى اليونان.

وأعلنت تركيا إنها لن تمنع مئات الآلاف من المهاجرين على أراضيها من الوصول إلى أوروبا، مما يؤدي إلى اندفاع شبه فوري إلى الحدود التي تتقاسمها مع اليونان عضو الاتحاد الأوروبي.

وصرح نائب وزير الدفاع، الكيفيديس ستيفانيس، لقناة سكاي التلفزيونية في اليونان "بالأمس كانت هناك 9600 محاولة لانتهاك حدودنا، وتم التعامل معها كلها بنجاح".

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد الأشخاص على طول الحدود اليونانية التركية بـ 13.000. وفي وقت متأخر من يوم السبت، كانت الحافلات في المدن التركية لا تزال محملة بأشخاص متجهين إلى المنطقة الحدودية.

وأوضحت اليونان إن هناك محاولة مدبرة على حدود، واتهمت تركيا بتوجيه المهاجرين بشكل نشط.

وكانت اليونان بوابة لمئات الآلاف من طالبي اللجوء إلى أوروبا في عامي 2015، و2016. يوجد بالفعل أكثر من 40.000 مهاجر في جزر بحر إيجة، يعيشون في مخيمات مكتظة بشدة وظروف قذرة.

وفي الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات في ليسبوس بين شرطة مكافحة الشغب والسكان المحليين لإنشاء مراكز اعتقال مغلقة لنقل السكان المهاجرين الحاليين، ويقول السكان المحليون أن الجزر تعاني من عبء غير متناسب.

وتعهدت اليونان بالخروج من التدفق الجماعي، حيث صرح وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي لمحطة أنت 1 التلفزيونية في اليونان "لا نريد هذا التدفق في بلدنا، هذا البلد ليس مجانيًا للجميع".

وتقوم الشرطة والجيش باعتقال الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى البلاد. وقال ضابط بالجيش "إنهم جميعهم أفغان وليس سوريون".
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تركيا المهاجرون أوروبا

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