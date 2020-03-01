الزراعة: الدولة تتخذ خطوات مبكرة لمنع ظهور الجراد

أكد الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أنه لم يتم رصد أي أسراب من الجراد داخل مصر، موضحا أن هناك مراصد تتولى عملية رصد أي تغيرات أو ظهور للجراد.



وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أنهم يقومون برش رشات إحتياطية في أوقات معينة ومنها سقوط الأمطار لمنع ظهور أي أسراب جراد، منوها بأن هناك 55 مرصد لتأمين الحدود المصرية.



وأضاف أن الجراد ينتشر بشكل سريع، ولهذا الدولة تتخذ خطوات مبكرة لمنع ظهوره من الأساس، لافتا إلى أن وزير الزراعة يتسلم تقرير يومي من المراصد لمعرفة الوضع أول بأول، معقبا: "مصر مسيطرة بشكل كامل، ونتعامل بشفافية مطلقة، ولا نخجل عن الكشف عن أي شيىء"، وما ينتشر عن ظهور الجراد في مصر مجرد شائعات.

