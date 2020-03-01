سقطة رمضان صبحي في الأهلي

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أن الأهلي لم يمنحه ردَا واضحًا حول إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق أو موعد عودته للمباريات.

قال بركات في تصريحات تليفزيونية: "عندما تواصلنا مع الأهلي لاستيضاح الأمر لم نتوصل إلى إجابة واضحة أو تشخيص واضح لإصابة رمضان صبحي".

وأضاف: "غياب رمضان صبحي عن الملاعب يؤثر على فرص انضمامه رغم أنني أتمنى عودته سريعَا إلى الملاعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطابقت فيه وجهة نظر رينيه فايلر مدرب الأهلي مع بركات حيث أعلن غياب رمضان صبحي عن موقعة صن داونز الجنوب الإفريقي بينما كان مسئولو القلعة الحمراء يؤكدون اقتراب عودة اللاعب في كل مناسبة.