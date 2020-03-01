طريقة تحضير كيكة الرواني بكل سهولة

المقادير

- دقيق : كوب (دقيق بسبوسة)

- دقيق : كوب (دقيق عادي)

- سكر : نصف كوب

- زيت الذرة : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 3 حبات (أحمر)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- زبادي : كوب (كوب كبير الحجم)

- ملح : رشّة

- الخل : ملعقة

- جوز الهند : ربع كوب





طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي السكر والزيت ويتم ضربهم بالمضرب حوالي ٣ دقائق.

ضعي عليهم البيض والفانيليا وملعقة الخل ونضربهم حتى يكون الخليط فاتح اللون.

ضعي كوب الزبادي واستمري بالضرب.

فى وعاء آخر، ضعي دقيق البسبوسة والدقيق العادي ومعهم البيكنج باودر ورشة الملح ونقلبهم جيداً ثم ضعيهم على الخليط الآخر واضربيهم مع بعض جيداً.

ضعي الخليط في الصينية، وأدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

أضيفي عليها جوز الهند وهي ساخنة.