نجلاء بدر لـ أحمد السقا:"كل سنة وإنت طيب يا أصيل"

حرصت الفنانة نجلاء بدر، على تهنئة صديقها الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نجلاء صورة جمعتها بالفنان أحمد السقا، وعلقت على الصورة قائلة: " عيد ميلاد سعيد".



وتابعت قائلة: "ابن الناس الأصلي الأصيل العشرة الطيبة و عشرة العمر، كل سنه وانت طيب، بارك الله فيك وفي عائلتك".



يوفي سياق آخر، تشارك الفنانة نجلاء بدر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل"الفتوة"، "البرنس".



يشار أن مسلسل"البرنس"بطولة محمد رمضان،ريم سامي،أحمد فهيم،إدوارد،أحمد زاهر، نور، ومجموعة مميزة من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.



