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مديرة البرنامج الأفريقي بـ"الأهرام" تكشف مفاجآت صادمة عن إثيوبيا وسد النهضة

الأحد 01/مارس/2020 - 09:55 ص
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سد النهضة والرئيس السيسي وترامب وأبي أحمد
سد النهضة والرئيس السيسي وترامب وأبي أحمد
هدى عبدالرازق
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وصفت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، وضع مفاوضات سد النهضة بـ"الحرج"، لافتة إلى أن الذهنية الأثيوبية تتعامل مع نهر النيل على أنه سيادة إثيوبية، وتستهدف فرض سياسة الأمر الواقع.

وأشارت "الطويل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا مارست نوعا من التعطيل للتلاعب بالوقت، حيث تستهدف الوصول إلى مرحلة الملء من دون التوقيع، ولم تلتزم بالمسودة.

وأضافت "الإثيوبين أشطر مننا لأنهم بيفعلوا كل أدواتهم بس إحنا بنتعامل عبر الأدوات الرسمية فقط"، وهناك تعاطف دولي مع الحالة الإثيوبية، بينما طبيعة الوضع المصري نتيجة نقص المياه غير واضحة للخارج، وأن الدولة لم تدخر جهدا لحل الأزمة، ولكن تكتفي بالأدوات الرسمية.
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