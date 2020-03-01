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"إحنا متراقبين".. حسن شاكوش يروج لأغنية الجديدة "عود البطل"

الأحد 01/مارس/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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بعد أزمة مطربي يين المهرجانات مع الفنان هاني شاكر رئيس نقابة الموسيقيين ومنعهم من الغناء، فاجئ حسن شاكوش وعمر كمال جمهورهم بأغنية جديدة اسمها "عود البطل" والمقرر عرضها يوم الثلاثاء القادم الساعة السادسة مساءاً عبر اليوتيوب.

ونشر الفنان حسن شاكوش، عبر صفحتة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو له مع الفنان عمر كمال ومجموعة من القائمين علي أغنية "عود البطل وذلك بهدف الترويج للأغنية. 

ظهر شاكوش، مع "كمال، ومجموعة من القائمين علي الأغنية في الفيديو وقام عمر بالتحدث قائلاً" بسم اللة لم علينا عبيدك يارب ثم رد "حسن شاكوش " قائلاً بتشحت ولا اية يا عم؟ ثم قام عمر بالرد قائلاً بنشحت حب الجمهور ونشكره علي اللي عملوه معانا.

وقال حسن شاكوش: " صباح الفل علي كل الناس أخواتي وحبايبي اللي وحشني انتظرو إنشالله عود البطل بإذن الله يوم الثلاثاءالقادم الساعة السادسة مسائاً علي قناه شاكوش في اليوتيوب". 
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