انسحاب ملياردير أمريكي من سباق الانتخابات الرئاسية

انسحب الملياردير توم ستاير، من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

وحصل الميلياردير الأمريكي ستاير البالغ من العمر 62 عاما، على المركز الثالث بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد إنفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

ووجه ستاير، كلمة لمؤيديه قائلًا: "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا. سبق لي أن قلت إنني إذا لم أرى طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي"، مضيفا: "لا أرى طريقا للفوز بالرئاسة".

وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قد فاز أمس السبت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدا بذلك الزخم لحملته، ومؤكدأ أنه المنافس الأول في مواجهة السيناتور المستقل بيرني ساندرز سعيا للفوز بترشيح الحزب تمهيدا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، بعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيبة للآمال، حقق بايدن الفوز الأول له في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونية الأمريكية فوز بايدن بعد دقائق على إغلاق مكاتب الاقتراع، لكن النتائج النهائية للاقتراع لم تكن قد أعلنت بعد، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.