Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على القناة الناقلة لحلقات مسلسل "قيامة عثمان"

الأحد 01/مارس/2020 - 08:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 
تعرف على القناة الناقلة لحلقات مسلسل "قيامة عثمان"
تعرف على القناة الناقلة لحلقات مسلسل "قيامة عثمان"
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يتحدث عن الكلاسيكو ويكشف سبب استبعاد كروس أمام مانسشتر سيتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 15 ساعة

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شريهان تساند الزعيم عادل إمام في وعكته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

تصريحات مثيرة للجدل من مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار صادم من الأهلي لكهربا قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

06:31 ص

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

03:36 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status