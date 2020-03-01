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الإسكان: طرح 1076 قطعة أرض صناعية خلال أيام بالسادات

الأحد 01/مارس/2020 - 08:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم طرح 1076 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 1190 فدان بمدينة السادات خلال أيام، موضحا أن الحجز سيكون إلكترونيا.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائاية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن وزارة الإسكان تحرص على طرح أراضي كاملة المرافق للمستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ عدد من المشروعات لخدمة المشروعات الصناعية.

وأضاف، أنهم قاموا برفع كفاءة الطرق بالمدن الصناعية، فضلا عن تنفيذ وحدات سكنية جاهزة لكل شرائح المجتمع بالمناطق الصناعية، منوها بأنهم يطرحون أيضا قطع أراضي لإنشاء مدارس ومولات تجارية.
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مدينة السادات بوابة الفجر الفجر الإسكان

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