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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتي وأستون فيلا بدون تقطيع

الأحد 01/مارس/2020 - 08:14 ص
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بوابة الفجر
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مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر، وسوف يدخل فريق أستون فيلا مباراته المقبلة أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أستون فيلا إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أستون فيلا في الفترة الماضية، نجح فريق أستون فيلا في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أستون فيلا تسعة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق أستون فيلا في الوقت الحالي في المركز السابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق أستون فيلا في حصد 25 نقطة في رصيده بعدما خاض 27 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



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