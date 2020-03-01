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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:30 ص
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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 3 - 1 - 2020، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "ذهاب دور الـ8"

زاناكو ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

المصري ضد نهضة بركان، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

توتنهام ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ26"

ريال مدريد ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "المباراة النهائية"

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جدول مباريات اليوم الريال ضد برشلونة

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