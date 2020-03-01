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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وأستون فيلا بث مباشر اليوم الأحد 1 / 3 / 2020 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية Aston Villa vs. Manchester City

الأحد 01/مارس/2020 - 08:10 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق أستون فيلا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق مانشستر سيتي في الفترة الماضية، نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق مانشستر سيتي أربعة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق مانشستر سيتي في حصد 57 نقطة في رصيده بعدما خاض 27 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اضغط هنا 

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