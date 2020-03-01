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بكين تدرس تأجيل زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان

الأحد 01/مارس/2020 - 08:11 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت صحيفة سانكي، اليوم الأحد، إن طوكيو وبكين تميلان نحو تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر ان يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج لليابان في اوائل ابريل، في الوقت الذي يعاني فيه الجيران من تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

نقلًا عن مصادر دبلوماسية في كلا البلدين، قالت الصحيفة إنه من المحتمل تأجيل الزيارة حتى الخريف أو في وقت لاحق.

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي يوم السبت بأن الاستعدادات لزيارة شي ما زالت مستمرة.

وفي غضون ذلك، ذكرت هيئة الصحة في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي أبلغ عن 573 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 29 فبراير، مقارنة بـ 427 في اليوم السابق، وهي أعلى زيادة يومية خلال اسبوع.

وتركزت الحالات الجديدة في ووهان، المدينة التي يعتقد أن الفيروس نشأ فيها. حددت ووهان 565 إصابة جديدة يوم السبت، أي ما يقرب من 99 ٪ من المجموع.

بلغ عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين 35 حالة، بانخفاض عن 47 في اليوم السابق وثاني أقل عدد يومي في فبراير. وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إجمالي عدد القتلى في البر الرئيسي للصين يبلغ الآن 2870.

ومن بين القتلى 34 في مقاطعة هوبي، حيث تقع ووهان ومركز التفشي، والآخر في خنان المجاورة. لدي هوبى 570 حالة جديدة.

الحالات الثلاث الجديدة خارج هوبى هي الأقل منذ أن بدأت لجنة الصحة الوطنية في تجميع الأرقام اليومية في 20 يناير.

وقالت اللجنة أيضًا إن مجموعه من 41625 مريضًا قد خرجوا بالفعل، أي ما يعادل 52٪ من إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي، على الرغم من تحذير المسؤولين من مخاطر أن البعض قد يصاب مرة أخرى بالأعراض.

من أجل تقليل التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي، أمرت الصين جميع مناطقها بتصنيف المنتطق إلى "شديدة الخطورة" و"متوسطة الخطورة" و"منخفضة المخاطر"، مع توقع أن تنهي الأخيرة جميع قيود المرور والسماح للجميع بالعودة إلى العمل.

وفي الوقت نفسه، قالت هوبي يوم السبت إنه لم تبلغ 11 من أصل 103 مقاطعات عن أي حالات جديدة لمدة 14 يومًا على الأقل، مستوفية لمعايير "منخفضة المخاطر". ومع ذلك، ما زال هناك 58 مقاطعة في المقاطعة تعتبر "عالية الخطورة".

وقال ينج يونج، الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم في هوبى، يوم السبت إن هناك "بعض التغييرات الإيجابية" لكن الوضع لا يزال في مرحلة حرجة، ولم تتمكن المقاطعة بعد من تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج.

وفي غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية في نشرة يوم السبت أن هناك 609 حالة خارج الصين، بزيادة 1318 مقارنة باليوم السابق. وأفادت أنه أبلغت 53 دولة عن حالات، مع اضافة المكسيك وسان مارينو إلى القائمة.
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الكلمات المفتاحية

وباء فيروس كورونا فيروس كورونا بكين الصين

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