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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم الأحد 1-3-2020 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الأحد 01/مارس/2020 - 08:09 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الأحد 1/3/2020 في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يسعى فريق مانشستر سيتي إلى الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للموسم الثالث على التوالي، وهذه المرة من خلال مواجهة فريق أستون فيلا في مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويمر مانشستر سيتي بحالة معنوية لا مثيل لها على الإطلاق في الآونة الأخيرة بالرغم من اقترابه من خسارة لقب البريميرليج لصالح ليفربول، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

لمشاهدة مباراة  مانشستر سيتي وأستون فيلا اضغط هنا 
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