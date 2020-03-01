يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم الأحد 1-3-2020 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الأحد 1/3/2020 في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يسعى فريق مانشستر سيتي إلى الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للموسم الثالث على التوالي، وهذه المرة من خلال مواجهة فريق أستون فيلا في مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



