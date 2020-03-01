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الأرصاد: استمرار حالة الاستقرار على مدار الثلاث أيام القادمة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:09 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ منتصف الأسبوع الماضي مستمرة على مدار الثلاث أيام القادمة على الأقل.

وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائاية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن وجود الشبورة المائية على الطرق هي الظاهرة الأكثر تأثيرا، موضحا أن هناك نشاط للرياح على سلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا، محذرًا من تخفيف الملابس، حيث مازال فصل الشتاء مستمر.
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