رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش كلاسيكو الارضبدون تقطيع

مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر، وسوف يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة في الفترة الماضية، نجح فريق برشلونة في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة خمسة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق برشلونة في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق برشلونة في حصد 55 نقطة في رصيده بعدما خاض 25 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



