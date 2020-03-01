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وزيرة الصحة: "فيروس كورونا غالبًا جاي جاي"

الأحد 01/مارس/2020 - 08:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزرة الصحة، إن فيروس كورونا نوع من الجوائح يتطلب الثبات، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، معقبة: "أهم حاجة الثبات".

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يجب أن نهتم بالتغذية، وإتباع الإجراءات الوقائية، منوهة إذا حدث تغير وأعلنت منظمة الصحة العالمية تعقد الوضع حينها سنبدأ عن الحديث عن إيقاف التجمعات، ولكن هذا غير مطلوب حاليا.

وأضافت وزرة الصحة، "إحنا جاهزين في كل محافظة كل السيناريوهات، ويوجد ورش عمل مستمرة في كل المحافظات"، متابعة: "فيروس كورونا غالبا جاي جاي.. ومفيش داعي للخوف منه هو ليس قاتل، ونحن مستعدين لمواجهته"، منوهة بأن أي شخص يشعر بارتفاع في درجة الحرارة وضيق فالتنفس يتصل على الرقم 105 ويبلغ وسيتم إتخاذ الخطوات اللازمة.

وتابعت "هالة"، أن لا يوجد أي داعي لإلغاء أي تجمعات من خلال مباريات أو مهرجانات أو مدارس، حيث لا يوجد ما يتطلب ذلك، ولكن يجب على المواطنين أن يقللوا من تواجدهم في الأماكن المزدحمة.

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كورونا فيروس كورونا الصحة الرى

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