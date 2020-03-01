Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريزيجيه والمحمدي في تحدي ضد مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:00 ص
Advertisements
تريزيجيه
تريزيجيه
الفجر الرياضي
Advertisements

يستقبل ملعب ويمبلي في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم مباراة أستون فيلا المحترف به محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح مانشستر سيتي الذي تعززت ثقته بشكل كبير بعدما تغلب على ريال مدريد الإسباني في عقر داره 2 / 1 يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

 

ويتطلع مانشستر سيتي إلى الفوز ليتوج بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال سبعة أعوام والمرة الرابعة خلال آخر خمسة أعوام.

 

ورغم كل الإمكانيات التي يحظى بها مانشستر سيتي ومديره الفني بيب جوارديولا، يرى أستون فيلا ومديره الفني دين سميث أن مباراة الغد تشكل فرصة مثالية لاستعراض قدرات الفريق.

 

وقال سميث في تصريحات لموقع نادي أستون فيلا على الإنترنت "أواصل التحدث مع اللاعبين بشأن مدى افتقادنا للألقاب نحن جميعا ندرك حاجتنا للبقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفوز بالألقاب هو ما نمارس الرياضة من أجله فنحن نرغب في الفوز بالمباريات وكذلك الألقاب، وهذا من بين تلك الألقاب."

 

وأضاف: "لدينا تاريخ مبعث فخر في هذه البطولة، فقد فزنا بها خمس مرات، وأود أن أكون المدرب الذي قاد الفريق للفوز بها للمرة السادسة."

 

ويتمتع سميث وأستون فيلا بخبرة جيدة في اللعب في استاد ويمبلي، فقد شهد فوز الفريق في الملحق الفاصل الذي أهله للمنافسة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

ولا يزال أستون فيلا يكافح من أجل البقاء في الدوري الممتاز حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط أمام أقرب مراكز الهبوط، لكن سميث يتطلع إلى اختبار القدرات في مواجهة جوارديولا الذي يعد أحد المدربين الأكثر نجاحا.

 

 

وقال سميث "أكن احتراما كبيرا لبيب جوارديولا، ليس كمدرب فقط وإنما كشخص، وللطريقة التي يطبقها بالفريق."

 

ورغم أن مانشستر سيتي يضم عددا كبيرا من النجوم البارزين، قال سميث إن كل الاحتمالات واردة في المباراة.

 

وأضاف سميث "هم بشر، والبشر ليسوا معصومين سنضغط عليهم طوال الوقت، نحن المرشحون الأقل حظا، لكنني أحيانا أحب هذا الوصف وسنسعى لتقديم عرض جيد."

 

وأوضح "هذه مباراة نهائية للكأس، والفوز بها سيضعنا في سجلات تاريخ أستون فيلا. إنها فرصة بالنسبة لنا كي نصنع التاريخ للنادي."

 

وبات شبه مؤكد أن يفتقد مانشستر سيتي جهود المدافع أيمريك لابورتي، العائد مؤخرا من الإصابة، حيث خرج مصابا خلال المباراة أمام ريال مدريد.

 

وقال كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي إن الفوز على ريال مدريد أظهر للجميع أن مانشستر سيتي لا يزال فريقا من الطراز العالمي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي تريزيجيه المحمدي استون فيلا

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

شريهان تساند الزعيم عادل إمام في وعكته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 10 ساعات

شبورة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يتحدث عن الكلاسيكو ويكشف سبب استبعاد كروس أمام مانسشتر سيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصريحات مثيرة للجدل من مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 15 ساعة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار صادم من الأهلي لكهربا قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تريزيجيه ضد مانشستر سيتي.. أداء جيد مغلف بالآفة الخطيرة (فيديو)

تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

هدف المحمدي يقود أستون فيلا للتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش أستون فيلا

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «أستون فيلا» هدف رابط أستون فيلاHD

ماذا قال مدرب أستون فيلا عن هدف تريزيجيه؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

06:31 ص

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

03:36 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status