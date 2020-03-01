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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 1-3-2020 في الدوري الإسباني

الأحد 01/مارس/2020 - 07:59 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/3/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يشتعل الصراع أكثر على صدارة ترتيب الليغا الإسبانية في مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020، وذلك حينما ينزل فريق برشلونة حامل اللقب ضيفاً من العيار الثقيل على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد من أجل مواجهة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد.

علماً بأن البارسا نجح الأسبوع الماضي في خطف الصدارة من غريمه ريال مدريد، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السادسة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.


لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة من هنا 
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