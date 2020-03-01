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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأحد 1 / 3 / 2020 في الدوري الإسباني Real Madrid vs. Barcelona live stream watch El Clasico

الأحد 01/مارس/2020 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد الأحد 1/3/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يطمح فريق برشلونة حامل اللقب للحفاظ على لقب الدوري الإسباني من جديد، من خلال حلوله ضيفاً على غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

عشاق الساحرة المستديرة على موعد على مباراة هى الأقوى والأشهر على المستوى العالمي بين ريال مدريد وبرشلونة أو كما يطلق عليه كلاسيكو الأرض يدخل الفريقان إلى موقعة الأحد في أجواء مختلفة عن مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد إرجائها قرابة شهرين من موعدها الأصلي بسبب الاحتجاجات الكاتالونية المطالبة بالاستقلال عن مدريد.

لكن غياب التوتر السياسي لا يخفف الضغوط على الفريقين لاسيما ريال مدريد الذي تنازل الأسبوع الماضي عن الصدارة لغريمه الكاتالوني بخسارته أمام ليفانتي صفر-1 خارج ملعبه، قبل أن يتبع هذه النتيجة التي تلت سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو (2-2)، بخسارة بين جماهيره الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (2-1).

 في المقابل، استعاد برشلونة تدريجيا شيئا من مستواه بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين بعد بداية متعثرة مع خليفة إرنستو فالفيردي وسقوط أمام فالنسيا صفر-2 في الدوري ثم خروج من مسابقة الكأس على يد أتلتيك بلباو (صفر-1)، إذ فاز في المرحلة الماضية على إيبار 5-صفر بفضل رباعية للأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم عاد الثلاثاء من إيطاليا بتعادل مع نابولي 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.  

وفي ظل فارق النقطتين الذي يفصل بين برشلونة وغريمه الملكي الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري على "بلاوغرانا" في ملعبه منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (3-1)، ترتدي مباراة الأحد أهمية مضاعفة للفريقين اللذين فقدا، وإن كان بشكل متفاوت، الكثير من هيبتهما المحلية والقارية بحسب ما رأى المهاجم السابق لريال الأرجنتيني خورخي فالدانو في حديث لراديو "أوندا سيرو" الإسباني.
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