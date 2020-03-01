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مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وأستون فيلا بث مباشر اليوم الأحد 1 / 3 / 2020 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية Aston Villa vs. Manchester City live stream: Watch the Carabao Cup final online

الأحد 01/مارس/2020 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الأحد 1/3/2020 في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يسعى فريق مانشستر سيتي إلى الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية للموسم الثالث على التوالي، وهذه المرة من خلال مواجهة فريق أستون فيلا في مساء يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية
 بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية
 حيث تُذاع المباراة في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS المشفرة HD2، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق علي محمد علي.
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