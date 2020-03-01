كريم قاسم لـ"الفجر الفني": أنتج حاليا فيلما مع عمرو عابد.. وكنت مرعوبا من الضفادع في "مملكة إبليس"





ظهر شغفه في التمثيل منذ الصغر لذا قرر أن ينمي موهبته، والتحق بالجامعة الأمريكية لدراسة التمثيل، كما تدرب في ورش تمثيلية في لندن وباريس، ثم التحق في استديو الممثل تحت إشراف الفنان أحمد كمال، بدأ أولي خطواته الفنية عام 2006، من خلال مشاركته في فيلم "أوقات فراغ"، ثم انطلق في مجال التمثيل وقدم العديد من الأدوار المميزة التى مازالت عالقة في أذهان الكثير.

وأجرى الـ"الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان كريم قاسم، الذي تحدث فيه عن أسباب مشاركته في مسلسل "مملكة إبليس"، وأصعب المشاهد التي واجهته أثناء تصوير شخصية "حماصة"، تفاصيل شخصيته في "لما كنا صغيرين"، فيلمي"أوقات فراغ 2، ولاد رزق 3".

وإلي نص الحوار..





نهنئك على نجاح مسلسل "مملكة إبليس" .. ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟

من أولي الأسباب التي جعلتني أوافق على العمل هو وجود المؤلف محمد أمين راضي، لأنه من المؤلفين الذين يمتعونك بأعمالهم ودائما أعماله تتميز بالإثارة والتشويق، وأنا من جمهور أعمال محمد أمين راضي، بالإضافة إلى شخصيتي في المسلسل فهي جذبتني لأنها تميل إلي عالم الخيال ووجدتها جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل.





هل تابعت ردود أفعال الجمهور على "مملكة إبليس" وشخصيتك؟

بالفعل تابعت ردود أفعال الجمهور وكانت الحمد لله إيجابية ومرضية بشكل كبير، وأنا تفاجأت بردود الأفعال خاصة وأن العمل يعرض على منصة إلكترونية.

هل كان لديك تخوف من عرض المسلسل على منصة إلكترونية؟

لا بالعكس أنا من وجهة نظري أنه شيء إيجابي أن يتم العرض على منصات إلكترونية، لأنها تشجع الناس أكثر على مشاهدة العمل، بالإضافة إن المنصات الإلكترونية في السنين القادمة هتأخذ حيز كبير من شركات الإنتاج في العالم العربي.

ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك على شخصيتك في 'مملكة إبليس'؟

الناس أحبت شخصية 'حماصة'، وعلاقته بـ'غريبة'، وعلقوا على الشخصية بأنها كوميدية.





ما المواقف الظريفة أثناء كواليس مسلسل "مملكة إبليس"؟

كواليس العمل كانت أشبه بأجواء رمضان والأسرة، وكانت الفنانة سلوى خطاب تطبخ لنا ونجلس نأكل كأسرة واحدة وكانت هذه من ألطف المواقف التي حدثت في الكواليس.

ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء تصوير شخصية "حماصة" في "مملكة إبليس"؟

عندما وضعوا على كتفي '"ضفادع" كانت من أصعب المشاهد لأني كنت مرعوب من الضفادع وشعرت بالقرف منها.

ماهي تفاصيل شخصيتك في مسلسل "لما كنا صغيرين"؟

أقدم شخصية "وائل" في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو واحد من مجموعة شباب خريجي جامعة أمريكية يعملون سويا في شركة دعاية وإعلان.

ماذا عن فيلمي "أوقات فراغ 2"، و"ولاد رزق3"؟

فيلم "أوقات فراغ 2" توقف لفترة بسبب الموافقة الرقابية إذا لم نحصل عليها إلا قبل وقت قصير، وأيضا تم تغيير مخرج فيلم "أوقات فراغ 2"، لذا نبحث الآن عن مخرج جديد ومن المفترض أن يبدأ تصويره الصيف المقبل.

بالنسبة لفيلم "ولاد رزق 3" لازال العمل على سيناريو الفيلم مستمر، ولن يبدأ التفكير في تصويره قبل نهاية هذا العام.

هل هناك أعمال سينمائية جديدة تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

أقوم بإنتاج فيلم قصير بعنوان "الحفرة"، ومن تأليف وإخراج عمرو عابد، وتمثيل صدقي صقر ووجه جديد، وهو الآن في مرحلة المونتاج ونسعي لعرضه في المهرجانات.

ماهي معايير اختيار كريم قاسم في الأعمال المقدمة إليه؟

أهم شيء عن اختياري لأي عمل هو أن يكون الدور المقدم لي فيه تحدي وإضافة لي ويستطيع أن يترك بصمة مع الناس، وأن أحب العمل الذي اشارك فيه، ولا أهتم بمساحة الدور إذا توافرت فيه هذه الشروط.