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برشلونة يزاحم أتليتكو مدريد في صفقة ويليان .. من يفوز ؟

الأحد 01/مارس/2020 - 07:48 ص
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ويليان
ويليان
علاء خليف
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن دخول فريق أتلتيكو في سباق التعاقد مع البرازيلي ويليان، جناح تشيلسي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.


إنتقال وليان لصفوف برشلونة الإسباني

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكلاء الاعب البرازيلي ويليان جناح تشيلسي الإنجليزي يفضلون انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني، رغم اهتمام أتلتيكو مدريد بضم موهوبة السامبا.


برشلونة متردد بشأن التعاقد مع وليان

وعلى رغم من كفة برشلونة الراجحة في احتمالية الفوز بصفقة المهاجم البرازيلي وليان إلا أن إدارة البارسا مترددة بشأن فكرة ضم جناح البلوز، بسبب كبر سنه، في ظل احتمالية عودة نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.


ويرى مسؤولو برشلونة أن انضمام ويليان ونيمار سيؤثر على فرص الشاب أنسو فاتي في اللعب مع الفريق الكتالوني.


أتليتكو مدريد يرغب في ضم وليان

وعلى الجانب الآخر فإن إدارة أتلتيكو مدريد ترى أن المهاجم البرازيلي يليان البديل المثالي للاعبه الفرنسي توماس ليمار، الذي بات أقرب للرحيل عن صفوف فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.


عقد وليان مع تشيلسي

وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي ويليان البالغ من العمر31 سنة مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، مما دفع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للاهتمام بالحصول على خدماته، أبرزها برشلونة ويوفنتوس، والآن أتلتيكو مدريد الإسباني.
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