مطلب ميسي في عودة نيمار صداع في رأس إدارة برشلونة







تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن مطلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عودة رفيقه السابق في برشلونة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.





عودة نيمار لبرشلونة



وقال تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت ،إن إدارة برشلونة ستبذل كل الجهود في الصيف مع نظيرتها باريس سان جيرمان من أجل الوصول لاتفاق بشأن انتقال النجم البرازيلي نيمار لصفوف البارسا والعودة من جديد إلى كامب نو من جديد خلال الصيف المقبل.





رحيل نيمار عن برشلونة



وكان المهاجم البرازيلي نيمار قد رحل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني في صيف 2017، حيث انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو).





برشلونة يفشل في إستعادة نيمار



وكانت إدارة برشلونة الإسباني قد بذلت مجهود كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من احل استعادة نيمار مرة أخرى، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق مع سان جيرمان.





ميسي يرغب في عودة نيمار لصفوف برشلونة



وبحسب ما ذكره موقع "le10sport" الفرنسي، فإن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يرغب في إعادة نيمار إلى برشلونة، حيث نقل رغبته إلى إدارة النادي الكتالوني.