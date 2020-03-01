Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يحدد بديلين لسواريز في الميركاتو الصيفي

الأحد 01/مارس/2020 - 07:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة يخططون لضم بديل لمهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة راهن في الوقت الحالي على الدنماركي مارتين برايثوايت المنضم حديثًا له بينما تبحث إدارة النادي الرياضية عن رهان للمستقبل في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم المستهدف سيستحوذ على المقعد الأساسي في الهجوم خلفًا للويس سواريز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجميع يعلم أن الاسم الأبرز في ميركاتو برشلونة هو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الذي يهتم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالحصول على خدماته وتم بدء محادثات رسمية حول ضمه بالفعل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يمانع في دفع قيمة الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 111 مليون يورو كما أنه هناك أندية أخرى مستعدة لذلك بسبب حالة التألق التي يعيشها لاوتارو وتسجيله 16 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه هناك خيارًا آخر في ميركاتو برشلونة وهو تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 60 مليون يورو فقط.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فيرنر سجل هذا الموسم حتى الآن 27 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في مختلف البطولات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن صفقة فيرنر ستكلف برشلونة نصف أموال التعاقد مع لاوتارو تقريبا كما أنه سجل ما يقرب من ضعف عدد أهداف النجم الأرجنتيني هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي يستعد للحصول على خدمات فيرنر أبرزهم ليفربول ومانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية في برشلونة عليها الاختيار بين الصفقتين مع الوضع في الاعتبار تجارب النادي السابقة في الميركاتو مثل ضم فيليب كوتينيو مقابل 145 مليون يورو وعثمان ديمبلي مقابل 125 مليونًا.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 14 ساعة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر المصريين من فيروس أخطر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

شريهان تساند الزعيم عادل إمام في وعكته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 8 ساعات

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم من الأهلي لكهربا قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

03:36 ص

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

11:18 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status