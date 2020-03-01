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برشلونة يحدد بديلين لسواريز في الميركاتو الصيفي
الأحد 01/مارس/2020 - 07:08 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة يخططون لضم بديل لمهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة راهن في الوقت الحالي على الدنماركي مارتين برايثوايت المنضم حديثًا له بينما تبحث إدارة النادي الرياضية عن رهان للمستقبل في الميركاتو الصيفي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم المستهدف سيستحوذ على المقعد الأساسي في الهجوم خلفًا للويس سواريز.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجميع يعلم أن الاسم الأبرز في ميركاتو برشلونة هو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الذي يهتم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالحصول على خدماته وتم بدء محادثات رسمية حول ضمه بالفعل.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يمانع في دفع قيمة الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 111 مليون يورو كما أنه هناك أندية أخرى مستعدة لذلك بسبب حالة التألق التي يعيشها لاوتارو وتسجيله 16 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 30 مباراة.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه هناك خيارًا آخر في ميركاتو برشلونة وهو تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 60 مليون يورو فقط.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فيرنر سجل هذا الموسم حتى الآن 27 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في مختلف البطولات.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن صفقة فيرنر ستكلف برشلونة نصف أموال التعاقد مع لاوتارو تقريبا كما أنه سجل ما يقرب من ضعف عدد أهداف النجم الأرجنتيني هذا الموسم.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي يستعد للحصول على خدمات فيرنر أبرزهم ليفربول ومانشستر يونايتد.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الرياضية في برشلونة عليها الاختيار بين الصفقتين مع الوضع في الاعتبار تجارب النادي السابقة في الميركاتو مثل ضم فيليب كوتينيو مقابل 145 مليون يورو وعثمان ديمبلي مقابل 125 مليونًا.
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