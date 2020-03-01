نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة أمام توتنهام

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد يقترب من التعافي من الإصابة التي يعاني منها والتي جعلته يغيب عن الفريق الفترة الماضية.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأنه من المتوقع عودة بول بوجبا إلى تدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع المقبل.



وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بوجبا يسعى إلى المشاركة في ديربي مانشستر يوم 8 مارس المقبل أو على الأقل التواجد على دكة البدلاء في المواجهة التي ستقام على أولد ترافورد.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مانشستر يونايتد لا يرغب في التسرع في عودة النجم الفرنسي حتى لا يتعرض لإنتكاسة جديدة ولذلك قد يظهر أمام توتنهام يوم 15 مارس المقبل.