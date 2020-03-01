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نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة أمام توتنهام

الأحد 01/مارس/2020 - 07:06 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد يقترب من التعافي من الإصابة التي يعاني منها والتي جعلته يغيب عن الفريق الفترة الماضية.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأنه من المتوقع عودة بول بوجبا إلى تدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بوجبا يسعى إلى المشاركة في ديربي مانشستر يوم 8 مارس المقبل أو على الأقل التواجد على دكة البدلاء في المواجهة التي ستقام على أولد ترافورد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مانشستر يونايتد لا يرغب في التسرع في عودة النجم الفرنسي حتى لا يتعرض لإنتكاسة جديدة ولذلك قد يظهر أمام توتنهام يوم 15 مارس المقبل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن بوجبا غاب حوالي 3 أشهر بسبب الإصابة في الكاحل ثم عاد وشارك في عدة مباريات قبل أن يتعرض لإنتكاسة جديدة خضع على إثرها لعملية جراحية غاب بسببها لمدة شهرين.
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