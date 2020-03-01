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ريال مدربد يخطط لهدف جوهرة بروسيا دورتموند

الأحد 01/مارس/2020 - 07:04 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يسعى للقيام بأولى خطواته الرسمية من أجل التعاقد مع النرويجي آيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يبحث عن دعم تشكيله بمهاجم قوي جديد من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديدًا مع الإخفاق الواضح لكافة نجوم الفريق الملكي في إثبات كفاءتهم بشكل أثار استياء مشجعي الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد وجد ضالته أخيرا في هالاند خاصةً مع فرض النجم النرويجي لاسمه ضمن أبرز اللاعبين الواعدين في سماء كرة القدم الأوروبية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هالاند تمكن من تسجيل 12 هدف في 8 مباريات خاضها مع بروسيا دورتموند منذ انضمامه إليه في يناير الماضي كما نجح في تسجيل 40 هدفا في الموسم الحالي بعد أن سبق تسجيله لـ28 هدفا بقميص ناديه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

كما أفادت إذاعة راديو ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد أبدى اهتمامه بهالاند تحديدًا وأنه قد أصبح بمثابة الهدف الأول للنادي الملكي على صعيد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد طلبوا من مسئولي بروسيا دورتموند التعرف على وضع هالاند الحالي والقيمة المالية التي قد يوافق النادي الألماني من خلالها على بيع بطاقة النجم النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا مع التنويه إلى إمكانية إدراج اسم المغربي أشرف حكيمي المُعار بدوره من ريال مدريد إلى دورتموند في أي اتفاق من شأنه أن يتم إبرامه بين الناديين.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن إعارة حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا في بروسيا دورتموند تنتهي في نهاية الموسم الماضي لكن ما يظهر جليا للكثيرين هو رغبة بروسيا دورتموند في التوقيع بشكل دائم ونهائي مع النجم المغربي بما يتوافق ربما مع تصريحات مؤخرة خرج بها أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2019 أعرب عن تطلعه للاستمرار لفترة أطول داخل قلعة سيجنال إيدونا بارك من أجل مواصلة اللعب والمشاركة المُنتظمة حرصا منه على التطور أكثر في عالم كرة القدم.
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