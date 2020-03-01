3 نجوم مرشحين للإنضمام إلى ريال مدربد في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه يوجد ثلاثة مُهاجمين أبرزهم النرويجي آيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند مُرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد وضع كلا من هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والألماني تيمو فيرنر نجم ريد بول لايبزيج الألماني على طاولة الفريق الملكي الخاصة بالتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأولوية لقادة ريال مدريد في التوقيع مع مهاجم جديد لفرضية استقدامهم لهالاند وذلك بالنظر إلى العلاقة المميزة بين المسئولين في النادي الملكي وبروسيا دورتموند.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل لبعض الوقت مع مينو رايولا من أجل التفاوض حول إمكانية ضم الملكي للفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مما يدعم من فرص الملكي في إعارة هالاند خاصة مع إدارة رايولا لأعمال النجم السابق لريد بول سالزبورج.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد أخبر رايولا وكيل اللاعبين الشهير بصرف النظر عن التوقيع مع بوجبا وبأنه لم يُعد يخطط لضم النجم الفرنسي إلى قلعة سنتياجو برنابيو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى هولاند تواجد أيضا اسم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الذي قد يكون خيارا مثيرا لريال مدريد حتى مع وجود مشكلة في عدم امتلاك نجم إنتر ميلان لجواز السفر الأوروبي ووجود عدد كبير من اللاعبين غير الأوروبيين في قائمة الملكي على شاكلة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو بالإضافة إلى الياباني تاكيفوسا كوبو.



ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن تيمو فيرنر نجم لايبزيج الذي يحظى فعليا باهتمام من عديد أندية النخبة في أوروبا إلا أنه وبالنسبة لريال مدريد تظل أولوية إعارته خلف تلك الخاصة بفكرة ضم هالاند.



وأكدت الصحيفة الإسبانية اقتناع المسئولين في ريال مدريد بقدرتهم على حسم صفقة هالاند مقابل 75 مليون يورو.