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نجم مانشستر سيتي يعترف بأحقية ليفربول في لقب الدوري الإنجليزي

الأحد 01/مارس/2020 - 06:57 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبدالقادر عرابي
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اعترف صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأحقية فريق ليفربول في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.


وتحدث دي بروين لشبكة سكاي سبورت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: "مانشستر سيتي يسعى للحصول على كل البطولات التي يشترك بها، تلك عقلية جميع اللاعبين، حتى اللذين لا يشاركون في المباريات".


وتابع: "كأس الرابطة هدف هام لنا، بعض الجماهير تقلل من تلك البطولة، لكنها تبقى بطولة هامة، هناك لاعبون لم يستطيعوا نيلها".


وواصل: "مباراة أستون فيلا ستكون صعبة للغاية، فهو خصم شرس، وخاض أمامنا مباراة الدوري بخمس مدافعين".


واستطرد: "ليفربول وصل لعدد كبير من النقاط هذا الموسم، وهو يستحقون لقب الدوري الإنجليزي، يجبأن نوجه التحية لهم".



وأردف: "خسرنا نقاط عديدة هذا الموسم بسبب فقدان التركيز في آخر المباراة، هذا يشبه ما حدث خلال الموسم الأول لجوارديولا مع مانشستر سيتي".



وأوضح: "من المستحيل لتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لكننا سنقاتل للفوز بالمباريات المتبقية، هذا شئ صعب".


وأتم: "أسعى للحصول على الكرة الذهبية، تواجدت في السابق بين أفضل 30 لاعب وهذا شئ جيد بالنسبة لي".


ويلتقي أستون فيلا بفريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجلليزية المحترفة بملعب ويمبلي.
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