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قبل الكلاسيكو .. كورتوا يستفز ميسي بتصريح ناري

الأحد 01/مارس/2020 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أعلن حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا تحديه لفريق برشلونة ونجمه الأول ليونيل ميسي، قبل ساعات من كلاسيكو الأرض المرتقب بي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.


وصرح كورتوا أنه لا يخشى مواجهة ميسي في الكلاسيكو، وأن مواجهة ميسى مثل مواجهة مهاجمي ليفانتي وسيلتا فيجو.


وتحدث كورتوا في المؤتمر الصحفي، والذي تناقلته شبكة "فوكس بورتس" قائلاً: "لا أفكر في ميسي قبل الكلاسيكو، كان ذلك يحدث أثناء تواجدي في أتليتيكو مدريد، حينما كان يلعب ميسي بجوار العديد من النجوم".


وأضاف: "الآن ميسي أصبح بالنسبة لي لاعباً عادياً، كلاعبي سيلتا فيجو وليفانتي، نسيكتيع دراستة ولا يوجد أي فريق بينهما".


وأتم: "ميسي بالنسبة لي الآن كأي لاعب آخر، الأمر يبدو عادياً".


وقام الحساب الرسمي لنادي برشلونة على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن نشر فيديو لأهداف ميسي التي سجلها في كورتوا، والتي بلغت 9 أهداف.


ويشتصيف ملعب سانتياجو بيرنابيو، قمة مواجهات الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر..
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