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نجم برشلونة الجديد قد يسجل أول مشاركة في الكلاسيكو

الأحد 01/مارس/2020 - 06:54 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم الدانماركي المنضم حديثاً لبرشلونة، مارتن برايثوايت، قد يسجل أولى مشاركاته في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، مساء اليوم الأحد 1 مارس.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكتالوني، أن مهاجم ليجانيس السابق ظهر بشكل جيد خلال تدريبات الفريق إستعداداً للمباراة.


وكان اللاعب قد تألق بشكل كبير خلال مواجهة برشلونة الأخيرة ضد إيبار، والتي قدم خلالها تمريرتين حاسمتين.


وأضافت الصحيفة، أن مدرب الفريق كيكي سيتين وضع اللمسات النهائية للتشكيل الذي سيخوض به المباراة، مع دخول برايثوايت في الصورة بشكل كبير.



وإنضم برايثوايت منذ أيام قليلة لبرشلونة قادماً من فريق ليجانيس الإسباني، في ظل اللوائح التي تمنح برشلونة حق التوقيع مع مهاجم جديد، بسبب الإصابات الكبيرة الموجودة في الفريق والتي ستمتد حتى نهاية الموسم الجاري.


ويحتل برشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، مقابل 53 نقطة لريال مدريد، قبل إنطلاق الكلاسيكو في الجولة 26 على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.
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