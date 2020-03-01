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مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بكأس الرابطة

الأحد 01/مارس/2020 - 06:10 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسام مجدي
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يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا اليوم الأحد ١ مارس ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الرابطة الانجليزية للمحترفين.


موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في كأس الرابطة الانجليزية وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في نهائي بطولة كأس الرابطة الانجليزية في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ويمبلي.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في كأس الرابطة الانجليزية

وستذاع مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في نهائي بطولة كأس الرابطة الانجليزية للمحترفين على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.


تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا اليوم في كأس الرابطة الانجليزية

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل والكر- فرناندينيو- نيكولاس أوتاميندي- بينجامين ميندي

خط الوسط: كيفين دي بروين- رودريجو هيرنانديز- دافيد سيلفا

خط الهجوم: برناردو سيلفا- سيرجو أجويرو- رحيم سترلينج
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