نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

استطاع نادي واتفورد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم



وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي واتفورد إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز السابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي ليفربول عند 79 نقطة ليستمر في صدارة جدول الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز



ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول 79 نقطة

2- مانشستر سيتي 57 نقطة

3- ليستر سيتي 50 نقطة

4- تشيلسي 45 نقطة

5- مانشستر يونايتد 41 نقطة

6- توتنهام 40 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 40 نقطة

8- ولفرهامبتون 39 نقطة

9- بيرنلي 38 نقطة

10- أرسنال 37 نقطة

11- إيفرتون 36 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- ساوثامبتون 34 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

15- برايتون 28 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- واتفورد 27 نقطة

18- بورنموث 27 نقطة

19- أستون فيلا 25 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة