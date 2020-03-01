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بعد شائعة وفاة "طنطاوي".. برلماني يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 01/مارس/2020 - 07:54 ص
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بكر أبو غريب
بكر أبو غريب
عبداللطيف هيبة
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حذر النائب بكر أبو غريب، من الدور الخطير الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة التي قد تضر بمصلحة الوطن.

وقال النائب بكر أبو غريب في بيان له اليوم الأحد: "الخبر الذي تم تداوله أمس، على الفيسبوك بسرعة رهيبة، بشأن وفاة المشير طنطاوي قبل التأكد من صحته، يؤكد تسابق الجميع وبعض المواقع على نشر الشائعة، ولكن اتضح جليا أن الخبر كاذب، وأن المشير طنطاوي بخير، وأن هناك خطورة شديدة على الوطن من مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات".

وطالب النائب البرلماني، بعدم نشر أي خبر أو معلومة أو أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الصفحات الشخصية "فيسبوك" قبل التأكد من صحتها، أو صدور بيان رسمي من المصادر المختصة، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات هي أحد أسلحة الحروب الحديثة والتي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
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الكلمات المفتاحية

وفاة طنطاوي شائعات برلماني أخبار

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