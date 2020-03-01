بعد شائعة وفاة "طنطاوي".. برلماني يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي

حذر النائب بكر أبو غريب، من الدور الخطير الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة التي قد تضر بمصلحة الوطن.





وقال النائب بكر أبو غريب في بيان له اليوم الأحد: "الخبر الذي تم تداوله أمس، على الفيسبوك بسرعة رهيبة، بشأن وفاة المشير طنطاوي قبل التأكد من صحته، يؤكد تسابق الجميع وبعض المواقع على نشر الشائعة، ولكن اتضح جليا أن الخبر كاذب، وأن المشير طنطاوي بخير، وأن هناك خطورة شديدة على الوطن من مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات".



