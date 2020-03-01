أبرزها تجسيده دور "البلطجي".. معلومات عن محسن منصور في عيد ميلاده









6 - برع في تقديم دور البلطجي ورجل العصابات.













يحتفل الوسط الفني اليوم بعيد ميلاد الفنان محسن منصور الذي قدم العديد من الأعمال التي نالت إعجاب العديد من الجماهير، واستطاع أن يكسب قلوب الملايين.ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد في 1 مارس عام 1973م.2-يبلغ السادس والأربعون من عمره.3- قدم العديد من المسلسلات منها عائلة الحاج نعمان، حاميها وحراميها، قضية صفية، تاجر السعادة، البلطجي، شاش في قطن، كلبش، الهاربة، باب الخلق، كانة إمبارح، ربع رومي، رسايل.4- شارك في عدة أفلام منها حمادة يلعب، كابتن هيما، القشاش، واحد من الناس، أيام صعبة، خارج على القانون، كدة رضا، محترم إلا ربع، قلب الأسد، خلاويص.5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها المزاد، الأميرة والصعلوك.