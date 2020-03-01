هل يوجد أزمة في العملة المعدنية؟ رئيس المصلحة يجيب

نفى اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة، وجود أزمة "فكة" في تعاملات المواطنين، لافتًا إلى أن العملة المعدنية عمرها أطول وتكلفة إنتاجها أقل من الورقية.

وأضاف خضر خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا توجد أزمة في تعاملات المواطنين، ويتم ضخ مليون جنيه يوميًا في السوق، مؤكدًا أنه يتم تأمين وصول الفكة إلى المحافظات والسلاسل التجارية وإدارات المرور وغيرها على أعلى مستوى، مع إتاحتها لأي متقدم لمصلحة الخزانة العامة الحصول على الـ"فكة".

وتابع رئيس مصلحة سك العملة: "نمتلك خطوط إنتاج أختام العملة ونقوم بعمل الأوسمة والنياشين والدروع".