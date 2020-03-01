واتفورد يفوز على ليفربول ويمنعه من دوري " اللا هزيمة"







حقق فريق واتفورد فوز مهم وكبير على ليفربول ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية دون رد، ليكون أول فريق إستطاع أن يفوز على الريدز والذى إقترب وا بقوة فى حسم لقب البريميرليج بعد غياب 30 عام منذ موسم 89_90.





وسجل أهداف واتفورد النجم السنغالي الشاب إسماعيلا صار هدفين وتروي دييني هدف، ليفسد الإنجاز الذى أراد ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني للفريق يورجن كلوب تحقيقه وهو كسر رقم أرسنال فى التتويج ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج دون هزيمة وهو ما لم يفعله من قبل سوي الجانرز تحت قيادة المدرب الفرنسي ارسن فينجر.





وكان ليفربول أيضًا يبحث عن الفوز رقم 19 على التوالي ببطولة الدوري الإنجليزى وكسر رقم مانشستر سيتي وهو الفوز ب 18 مباراة متتالية والذى حقفه السيتي تحت قيادة بيب جوارديولا عام 2017.