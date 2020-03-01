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الصين تسجل 35 حالة وفاة جديدة و 573 إصابة بـ"كورونا"
الأحد 01/مارس/2020 - 04:32 ص
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مروة عبدالعزيز
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أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة و573 إصابة إضافية بفيروس كورونا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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