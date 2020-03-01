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سماع دوي انفجار قوي بمحيط مطار معيتيقة في طرابلس

الأحد 01/مارس/2020 - 03:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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سمع دوي انفجارات ونيران مدافع في محيط مطار معيتيقة بطرابلس وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حسب ما أفادت فضائية العربية.

وكانت غرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلنت أمس السبت، أن الوحدات القتالية للقوات المسلحة تمكنت من نصب كمين محكم للميليشيات في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

وذكرت الغرفة في إفادة صحفية عاجلة أن القوات تقدمت في محور عين زارة وسط انهيار كامل للميليشيات المدعومة والمعززة بمرتزقة جلبتهم تركيا.

وأسفر الهجوم بحسب الإفادة عن مقتل 7 منهم وأسر شخص يعتقد أنه سوري الجنسية في محور عين زارة.
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مطار معيتيقة طرابلس سماع دوي انفجار قوي

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